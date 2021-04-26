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Kurtuluş savaşı ve sonrası

Kurtuluş savaşı sırasında ve sonrasındakı, savaşda dahil yönetimleri iyice incelemek lazım.

Kurtuluş savaşı ve sonrası

Kurtuluş savaşı ve sonrası

Kurtuluş savaşı sırasında ve sonrasındakı, savaşda dahil yönetimleri iyice incelemek lazım.

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:37
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Bakıyorsun savaşa katılan halk perişan, mutlu bir azınlık her yere sahip ve yönetici konumda, bunlara bakıyorsun gayri müslim, izmirde yunan denize döküldü diye tarih yazılıyor, inönü yunanlı generalle kol kola, bir sürü bayramlar yapılıyor, başka ülkeler 1 dakika boşa geçirmiyor. Aslında inkilap tarihi bence uydurma, Türkiyede istedikleri yöneticileri kahramanlaştırmak için yazılan komediye benziyor.

Hani diyelim kurtuluş savaşı verildi, orta doğudaki diğer devletlere bakıyorsun, bunlar nasıl devlet oldu.

Kısaca 100 yıllık tarihimizi ve bizi yönetenleri iyi araştırmak lazım.

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