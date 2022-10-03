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Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor
Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Kurucaova’da sıcak asfalt çalışmalarına başladı. 2 Milyon TL yatırımla baştan sona yenilenecek arter, bölgeden Edebiyat Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak.

Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Kurucaova’da sıcak asfalt çalışmalarına başladı. 2 Milyon TL yatırımla baştan sona yenilenecek arter, bölgeden Edebiyat Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak.

03 Ekim 2022 Pazartesi 14:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Kurucaova oldu. Zemin iyileştirmeleri tamamlanan ve keskin virajları iyileştirilen bin 500 metrelik arterde, sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 Milyon TL’lik yatırımla yenilenecek arter, mahalleden Edebiyat Yolu’na direkt bağlanarak ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Kurucaova’dan Başkan Güngör’e Teşekkür

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kurucaova Mahalle Muhtarı Şeref Bayır, “Mahallemiz Edebiyat Yolu güzergâhında yer alıyor. Daha önce toprak olan bu yoldan ulaşım sağlamak çok zor oluyordu. Özellikle kış şartlarında aksamalar meydana geliyordu. Sıcak asfaltla yenilenmesi bizim için büyük bir kolaylık olacak. Başkanımız Hayrettin Güngör ve bütün ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kaydetti.

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Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor
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