Kütahyalı Öğrenciler Maraş Dondurması İle Ödüllendirildi

Kentteki bir pastane işletmesine davet edilen öğrencilere MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur tarafından Maraş Dondurması hediye edildi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kanbur, geleceğin teminatı olan gençliğin başarılarının devamına yönelik her kesimin ellerinden gelen desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında kente özgü Maraş Sümbülü ile ilgili yapılan projenin takdire şayan olduğunu aktaran Kanbur, "Marifet iltifata tabidir" düsturuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Kahraman da bu tür ince davranışların kendileri için teşvik edici bir hamle olduğunu ve çok onur duyduklarını söyledi.