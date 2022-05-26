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Kütahyalı Öğrenciler Maraş Dondurması İle Ödüllendirildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye Kütahyalı öğrenciler, Maraş dondurması ile ödüllendirildi.

Kütahyalı Öğrenciler Maraş Dondurması İle Ödüllendirildi

Kütahyalı Öğrenciler Maraş Dondurması İle Ödüllendirildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye Kütahyalı öğrenciler, Maraş dondurması ile ödüllendirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:32
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Kentteki bir pastane işletmesine davet edilen öğrencilere MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur tarafından Maraş Dondurması hediye edildi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kanbur, geleceğin teminatı olan gençliğin başarılarının devamına yönelik her kesimin ellerinden gelen desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında kente özgü Maraş Sümbülü ile ilgili yapılan projenin takdire şayan olduğunu aktaran Kanbur, "Marifet iltifata tabidir" düsturuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Kahraman da bu tür ince davranışların kendileri için teşvik edici bir hamle olduğunu ve çok onur duyduklarını söyledi.

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Kütahyalı Öğrenciler Maraş Dondurması İle Ödüllendirildi
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