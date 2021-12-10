Kuyumcukent’e toplu taşıma müjdesi!

13 Aralık Pazartesi günü uygulamaya alınacak karar kapsamında Sanayi istikametine giden hatlar, Kuyumcukent’e kadar ulaşım sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 480 toplu taşıma aracıyla sağladığı ulaşım hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda, Sanayi istikametinde çalışan 5 güzergâhta değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında; 7, 10,15 34 ve 35 numaralı toplu taşıma araçlarının varış noktası Kuyumcukent istikametine kadar uzatıldı. 13 Aralık Pazartesi günü itibariyle uygulamaya alınacak kararla birlikte, şehrin en büyük ticaret ve üretim merkezlerinden Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi’ne (Kuyumcukent) ulaşım önemli ölçüde kolaylaşmış olacak.