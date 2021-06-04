Kuyumcular sitesine yeni kavşak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde trafik akışının güvenliğini sağlayacak bir çalışma daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi Kuyumcular sitesi önüne yeni bir dönel kavşak kazandırıldı. Cadde üzerine inşa edilen dönel kavşakla araç ve yaya trafiği güvenli hale getirildi. Arter üzerinde levhalandırma ve yol çizgi uygulamaları ise devam ediyor.

Trafikte Güvenliği Sağlıyoruz

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Akıllı şehircilik uygulamalarımızla trafiğin öngörülebilir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Trafikte yaya ve araç güvenliği noktasında sorumluluk sahamız içerisindeki arterlerde tüm araç ve personelimizle şehir genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.