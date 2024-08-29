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Kuzey İlçelerdeki Çöplerin Bertaraf ve Islahı Gerçekleştiriliyor!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi projesi kapsamında Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak’ta vahşi depolanan atıkların bertaraf ve ıslahına başlandı. Yeni çalışma ile ilçelerdeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Kuzey İlçelerdeki Çöplerin Bertaraf ve Islahı Gerçekleştiriliyor!

Kuzey İlçelerdeki Çöplerin Bertaraf ve Islahı Gerçekleştiriliyor!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi projesi kapsamında Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak’ta vahşi depolanan atıkların bertaraf ve ıslahına başlandı. Yeni çalışma ile ilçelerdeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

29 Ağustos 2024 Perşembe 23:29

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarına da devam ediyor. Bu kapsamda kuzey ilçelerde katı atıkların dönüşümü noktasında ciddi adımlar atılıyor. Frit 2 kapsamında %95 hibe ile kuzey ilçelere hizmet verecek Entegre Katı Atık Tesisi’nin inşasına başlanırken, vahşi depolama alanlarının da ıslahı gerçekleştiriliyor. Şehrin en büyük çevre yatırımlarından olan proje ile ilçelerin çöp kaynaklı çevre ve görüntü kirliliği sorununun önüne geçiliyor.

Ekinözü ve Nurhak’taki Çöpler Taşınıyor

Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerine hizmet edecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisikapsamında ilçelerde vahşi depolanan atıkların da bertaraf ve ıslahı da sağlanıyor. Ekinözü ve Nurhak’taki çöplerin taşınma işlemi devam ederken, Elbistan ve Afşin’deki depolama sahasının ise rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor. 2025 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan ve 650 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi ile 5 ilçedeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

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Kuzey İlçelerdeki Çöplerin Bertaraf Ve Islahı Gerçekleştiriliyor!
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