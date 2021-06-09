banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik...
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve...
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor

Kuzey İlçelerinde Arterler İyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak arterlerine toplam 16 bin ton asfalt yama uygulaması yapılıyor. Mobilize devam eden çalışmalarda, deforme olduğu tespit edilen güzergahlar iyileştiriliyor.

Kuzey İlçelerinde Arterler İyileştiriliyor

Kuzey İlçelerinde Arterler İyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak arterlerine toplam 16 bin ton asfalt yama uygulaması yapılıyor. Mobilize devam eden çalışmalarda, deforme olduğu tespit edilen güzergahlar iyileştiriliyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:34
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri olmak üzere şehrin kuzey bölgesindeki yollar yenileniyor. Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda mobilize ekipler deforme olan arterleri tespit ediyor ve ardından Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde yer alan yıpranmış bölgeler lokal uygulamalarla iyileştiriliyor. Konu ile ilgili olarak ekiplerin Elbistan ilçesinde çalışmalara başladığı belirtildi.

Kesintisiz Ulaşım Hedefleniyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’ta çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Asfalt ve parke imalatlarımızın yanı sıra ilçelerimize ulaşım sağlayan arterlerde yenilemeler de gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ilçe ve mahalle yollarımızda 16 bin tonluk sıcak asfalt uygulaması gerçekleştireceğiz. Mobilize ekiplerimiz tespit ve iyileştirmelere Elbistan ilçemizden başladı. Kesintisiz ve konforlu ulaşım hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cevizli Park Açıldı
Cevizli Park Açıldı
Akedaş Elektrik AŞ. Sordu Vatandaş Yanıtladı
Akedaş Elektrik AŞ. Sordu Vatandaş Yanıtladı
Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı
Tarımda doğru bilinen yanlışlar
Tarımda doğru bilinen yanlışlar
Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı
Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber