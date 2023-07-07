Kuzey Park’ta Son Aşamaya Gelindi…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yarım kalan yatırımlarını deprem sonrası bir bir tamamlamaya devam ediyor.

Şehre nefes aldıracak yeşil alanlar ve her yaştan vatandaşın gelerek kaliteli zaman geçirebileceği yeni mekânlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Kuzey Park’ta son çalışmalarını tamamlıyor.

Toplamda25 bin metrekarelik alan üzerine konumlandırılan parkta tamamlanan yürüyüş yolu, kayak parkuru, kent mobilyaları ve yeni nesil oyun grupları vatandaşların büyük beğenisini kazanırken bölgede çim serimi, bitkilendirme ve peyzaj düzenlemeleri de tamamlanmak üzere. 30 Milyon TL’lik yatırımla şehre kazandırılan Kuzey Park’ın sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alması bekleniyor.