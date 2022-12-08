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Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in babaanne ve anneannesinin adının yaşatılacağı Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı

Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in babaanne ve anneannesinin adının yaşatılacağı Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

08 Aralık 2022 Perşembe 19:43

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından Haydar Bey Mahallesi’ne inşa edilmesinin ardından Onikişubat İlçe Müftülüğü’ne devredilerek Kur’an Eğitim Merkezi’ne dönüştürülen binaya, Başkan Mahçiçek’in rahmetli babaanne ve anneannesinin adı verildi.

Üzerinde emeği olanlara ahde vefasını her fırsatta gösteren Başkan Hanefi Mahçiçek, rahmetli babaanne ve anneannesinin adını yaşatmak amacıyla kendi imkanlarıyla yaptırdığı Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’ni açmanın gururunu yaşadı.

12 ay boyunca bölgesinde kadın ve 0-6 yaş arası çocukların dini eğitiminin adeta kalbi olacak Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi, özellikle kadınların sosyalleşmesine yönelik etkinlik ve kurslara da ev sahipliği yapacak.

Başkan Mahçiçek’in yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’in de katıldığı Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışı, kurdele kesimin ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

“Babaanne ve anneannemin isimlerini yaşatmak istedim”

Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışında duygu dolu anlar yaşayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kur’an Eğitim Merkezi’nin kadın ve çocukların eğitimi noktasında hayırlı çalışmalara ev sahipliği yapmasını diledi. Başkan Mahçiçek, “Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin daha verimli ve etkin hale gelmesi için sizlerle gayret edeceğiz. Leyli ve Zeynep, benim babaanne ve anneannemin isimleri. Ben onların yanında büyüdüm. Dolayısıyla onların isimlerini yaşatmak istedim. İnşallah üzerimizde diğer emeği olan kişilerin adını da yaşatma imkanımız da olur diye düşünüyorum. Başta Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Burhan İşliyen hocamız olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımız ve bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak evlatlarımızın sadece maddi unsurlarla değil, manevi güzelliklerle donatılması çok önemli. Cenab-ı Hakk, burada eğitim görecek kadınlarımızın ve yavrularımızın hepsine sağlık ve afiyet ihsan eylesin, ailelerine, ülkelerine faydalı, güzel çocuklar olsun İnşallah. Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Kadınlarımız ve çocuklarımız için çok önemli bir merkez olmuş”

Açılış töreninin ardından açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, kente kazandırılan Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyerek, Kahramanmaraş’a kazandıran Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti. İşliyen, “Kahramanmaraş’ta ilk olarak 600 hafızımızın icazet törenine katılmıştık, sonrasında müftülerimiz ve personellerimizle toplantılar yaptık. Akabinde ise Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldık. Burası aynı zamanda kadınlarımızın pek çok aktiviteyi yapabilecekleri çok önemli bir merkez olmuş. Bu mekanın hazırlanmasında emeği geçen Onikişubat Belediye Başkanımıza, gönüllü olarak çalışan Kadın Kolları başkan ve üyelerimize, il müftümüzün şahsında bütün müftülük çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok nezih, çok güzel bir mekan olmuş. Hanımefendilerle bir araya gelme imkanı bulduk. Hanım kardeşlerimiz değdikleri yeri güzelleştiriyorlar, burada da ona şahit olduk. Kahramanmaraş’a ve mahalle halkımıza hayırlı olmasını, güzel işlere vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Burhan İşliyen’in konuşmasının ardından Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi gezilerek, öğreticilerden kurslara ilişkin bilgiler alındı.

Açılışa, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, il müftü yardımcıları, din görevlileri, Diyanet Vakfı görevlileri ve kurslarda eğitim gören kadınlar katıldı.

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Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur’an Eğitim Merkezi Dualarla Hizmete Açıldı
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