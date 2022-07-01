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LGS Türkiye şampiyonları Vali Coşkun tarafından tebrik edildi

2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta tüm soruları doğru yaparak 500 tam puanla Türkiye Şampiyonu olan öğrenciler, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından tebrik edildi.

LGS Türkiye şampiyonları Vali Coşkun tarafından tebrik edildi

LGS Türkiye şampiyonları Vali Coşkun tarafından tebrik edildi

2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta tüm soruları doğru yaparak 500 tam puanla Türkiye Şampiyonu olan öğrenciler, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından tebrik edildi.

01 Temmuz 2022 Cuma 16:53
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LGS sınavında Türkiye Şampiyonu olan Onikişubat Kipaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz, Onikişubat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mehmet Özden Güler ve Onikişubat Doğa Koleji öğrencisi Osman Sınır, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından kabul edildi.

Kabule öğrenciler ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, okul müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Şampiyonu olmanın büyük bir çaba gerektirdiğini, sonuç olarak ise öğrencilerin Kahramanmaraş'a büyük bir gurur yaşattığını belirterek öğrencileri ve başarıda emeği olan okul idarecileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.

Son Güncelleme: 01.07.2022 18:17
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LGS Türkiye şampiyonları Vali Coşkun Tarafından Tebrik Edildi
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