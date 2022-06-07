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Lisede Kur'an-I Kerim'e Tekme Atılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Lisede Kur'an-I Kerim'e Tekme Atılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Lisede Kur'an-I Kerim'e Tekme Atılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

07 Haziran 2022 Salı 18:33
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Serik'te Kur'an-ı Kerim'e tekme atıldı" yönündeki paylaşımlar üzerine, açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir."

Açıklamada, idari olarak ise öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin başlatıldığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

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Lisede Kuran-I Kerime Tekme Atılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
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