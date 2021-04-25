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Liyakat ve belediyeler

59 yaşındayım, teknik elemanım, termik santral kurumunda 6 yıl, 23 yılda belediyede büyük terfi istasyonlarında teknik eleman olarak elektrik, mekanik, hidrolik olmak üzere yıllarca sorumlu olarak çalıştım.

Liyakat ve belediyeler

Liyakat ve belediyeler

59 yaşındayım, teknik elemanım, termik santral kurumunda 6 yıl, 23 yılda belediyede büyük terfi istasyonlarında teknik eleman olarak elektrik, mekanik, hidrolik olmak üzere yıllarca sorumlu olarak çalıştım.

25 Nisan 2021 Pazar 09:42
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Sorgulayan, araştıran, teknolojiyi takip eden, randıman, verim, ekipçiliği bilen birisiyim.

Belediyeler iyi yönetilmiyor, sebebini araştırdığımda, belediyelerin sahibinin olmadığını, demokratik ortamda seçtiğimiz insanların birikimlerinin olmadığını, belediyeyi yönetecek, birikim, ekip kurma, acilen ne gerekiyor, plan nedir, proje nedir, kanunlara göre ne yapılacak, birçok örnek verebilirim, kısaca seçtiğimiz bu insanlar hiçbir şey bilmiyorlar, belediye yönetecekler.

Bunlar bu şekilde o şehre bir şey veremezler, bir kaç belediyede birikimi olan varsa, biraz iyi gidiyor.

Benim kendi tecrübem belediyelerin seçimle değil Ankara’da bir eğitim merkezinde eğitilip, o bölgenin mühendis, akademisyen gibi teknik kadrolar tarafından atanmasıyla yönetilmesidir.

Her ilin kendi yerleşim yerinden, şehir plancısı, mimar, inşaat, harita, elektrik, jeoloji vs. meslek gruplarını Ankara’da bir eğitim merkezi oluşturulacak, bu insanlar burada her konuda eğitilecek ( kendi bölgelerinin, dere, tepe, su kaynakları, atık suyun temizlenmesi,yol nasıl düzgün yapılır, kaldırım nasıl yapılır, kanal döşeme, dere yatakları nasıl ıslah edilir, binalar deprem ve o yörenin mimarisine göre nasıl olmalıdır, su havzaları nasıl korunmalıdır vs.) Kanun nizam öğretilecek, dünyada bu işler nasıl yapılıyor, gelişmiş ülkelere gönderilecek, kısaca belediye başkanları eğitilecekler, kendi memleketine gönderilip, burada ekibini kuracaklar ve denetleyecekler.

Ankara’dan bu belediyeler denetçiler tarafından denetlenecek, yanlış yapan, görevini yapmayanlar değiştirilecek.

Demokratik ortamda seçilenlerin hiçbir bilgi ve donanımı yok, halka birşey veremiyorlar, ondan sonra herkes şikayet ediyor. Benim gördüğüm, yaşadığım, tecrübelerimi anlattım.

Bu ülke iyi yönetilsin ve gelişsin istiyorum. Bilenle bilmeyen bir olmaz. Saygılarımla Adem Oğlakçı

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