Lütfi Tiyekli’den Bayram Mesajı

Tiyekli, Ramazan Bayramı mesajında; “ Barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgeleyen Ramazan Bayramını, birlik ve beraberlik içinde karşılamanın mutluluğunu, coşkusunu ve huzurunu yaşıyoruz. Dinimizin gelişmeyi, yardımlaşmayı, güzel ahlakı, kardeşliği emrediyor. Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeli, umut ve sevgiyle yarınlara hazırlanmalıyız. Bayramların toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan yönünü de unutmamalıyız.

Bayramlar insanların bir birlerine yakınlaştığı, küslerin barıştığı, varlıklı ile yoksulun kaynaştığı önemli günlerdir. Virüsün sardığı dünyada bu bayram evlerimizde, eş, dost, akrabalarımızdan uzakta ikinci bir bayram yaşamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu bakımdan Cenab-ı Hak’tan Ramazan bayramı vesilesiyle korona virüs illetinin tüm dünyadan temizlenmesini niyaz eder, herkes için sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olmasını temenni ederim.

Allah huzurumuzu eksik etmesin, barışımızı, sağlığımızı daim etsin. Tüm İslam Âleminin bayramını tebrik ediyor, her iki cihan saadetleri diliyorum.” Dedi.