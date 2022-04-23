MADOP üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı

Bababurun’dan Tarihi değirmene, Şekeroba Millet Bahçesinden, Su parkına, Vadi Park, Beyoğlu Spor kompleksi ve Yoğunoluk yaylasını gezen platform üyeleri Başkan Okumuş’a övgüler yağdırdı.

Türkoğlu’nun gizli hazinelerini gün yüzüne çıkartarak turizme kazandıran Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a Maraş Doğa Platformu üyeleri başarı dileklerinde bulunarak Türkoğluların çok şanslı olduğunu belirtti.

Obezetiye açtıkları savaş ile bilenen bölgenin doğa güzelliklerini keşfederek doğada spor yapan Maraş Doğa Platformunun bu haftaki durağı Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi oldu. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un davetiyle Türkoğlu’na gelen platform üyeleri, yapılan hizmetler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİR ÇOK İLDE BİLE YOK

Türkoğlu’ndaki değişim ve dönüşüme yakından şahit olan platform üyeleri, birçok ilde bile olmayan hizmetlerin Türkoğlu’na hayat verdiğini, tüm Kahramanmaraş’ın bu doğa güzelliklerini görmeye mutlaka gelmeleri gerektiğini belirtti. Her hizmete hayranlık ve şaşkınlıkla inceleyen platform üyeleri yine Başkan Osman Okumuş tarafından hayata geçirilen Yoğunoluk Yaylasında 10 km’lik yürüyüş parkurunu tamamladı. Ardından Başkan Okumuş’un ev sahipliğinde iftar yemeğine katıldı.

Program sonrası doğa dostu sporcuları misafir etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Okumuş yaptığı açıklamada;

Maraş Doğa Platformundan 53 kişilik ekibe ilçemizi gezdirdik. Öncelikli olarak bölgenin en büyüğü olan 400 dönümlük Şekeroba Millet Bahçemizi gezdik, 1920 Maraş’ın kurtuluşunda simge yerlerden biri olan Bababurun Kale Parkımızı gezdik. Oradan restorasyonunu bizim yaptığımız Değirmen Parkımızı ve geçen yaz hizmete açtığımız Su parkını gezdik. Biliyorsunuz Türkoğlu ilçemizde proje çok ve ilçe halkımız için birbirinden önemli proje oluşturmaya devam ediyoruz.

YAYLAMIZA İLGİ ÇOK YÜKSEK

Yoğunoluk yaylasını 2010 yılında faaliyete geçirdik. Buranın yolu, suyu, elektriği ve altyapısı yoktu. O günden bu günleri hayal ederek bir hamle başlattık. Türkiye’nin imarlı, sıfırdan her şeyi düşünülerek 600 dönüm üzerine kurulmuş tek yaylasıdır. Şuan 70-80 adet ev var, bittiğinde tapulu arazilerle 280 adet ev, okul yeri, cami yeri ve sosyal tesis yeri olarak yapılmış bir projedir.

İLÇEMİZİN TANITIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bu tür organize ve toplulukları çok önemli bulduğunu her zaman da destek vermeye hazır olduğunu dile getiren Başkan Okumuş, “pandeminin de etkisiyle özellikle son yıllarda şehrin gürültüsünden kurtulmak isteyenler doğaya doğru bir yöneliş içerisinde. Bizde MADOP üyelerine ilçemizin doğa ve tarihi güzelliklerini tanıttık.

İLÇEMİZE TÜM HEMŞERİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ

Amacımız ilçemizin güzelliklerini sadece Kahramanmaraş’ta değil bölgemizin hizmetine sunmak. Biz hemşerilerimiz ve halkımız için proje oluşturuyoruz. Bu projelerden de herkesin yararlanması gerektiğini savunuyoruz. İlçemize giriş çıkış sirkülasyonunun sağlanarak bölge halkımızın ekonomisine katma değer sunmak istiyoruz.

TÜRKOĞLU, ÜLKEMİZE MODEL OLABİLİR

Sanayi kenti Türkoğlu ilçemizin yerel kalkınmada da ülkemize model olmasını hedefliyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan insanımızı yerinde doyurmak istiyoruz. Hem doğduğu yer ile hem de ilçesiyle sosyolojik bağını en iyi şekilde sürdürebilmeli. OSB’lerimizin yanı sıra kırsalda yaşamayı destekleyen 5 kooperatifimiz var. İnsanlarımız büyük aileyi bırakmasın, doğduğu yerde doymalı, natürel yaşama devam etmeli. Böylece hem huzur içerisinde hem de ekonomisini bozmadan daha kaliteli yaşayabilir. Biz ise belediye olarak o vatandaşımızı kırsalda rahat ettirmek için yaşam refahına dokunmak için zaten gece gündüz çalışıyoruz. Diyerek konuştu.

BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE BİR BAŞARI

Hizmetler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Madop Başkanı Volkan Gezertaşar da Belediye Başkanı Osman Okumuş’un hizmet anlamında bir ilçe belediyesinden beklenenin çok çok üstünde bir hizmete şahit olduklarını söyledi. Yapabilecek tüm hizmetleri bir bir hayata geçirilmesini yakından gördüklerini de belirten Gezertaşar; “Madop olarak Türkoğlu’nun bu kadar güzel bir coğrafyada olacağını tahmin etmiyorduk. Başkan Okumuş ilçenin kaderini değiştirmiş, özellikle Yoğunoluk yaylasındaki yürüyüş ve tabiat bizi çok etkiledi. Tüm hemşerilerimizi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” dedi.

EKO TURİZMİNE HAYRAN KALDIK

Madop üyesi Avukat Mustafa Büyükdereli de Türkoğlu’nu sanayi şehri olarak bildiklerini fakat bugünkü hizmetleri ve doğayı gördükten sonra sanayi şehri imajının yanına eko turizmde de var olan bir ilçe olarak hatırlayacaklarını söyledi. Büyükdereli ayrıca kısıtlı imkanlarla devasa projelere imza atan Başkan Okumuş’a da övgüler yağdırdı.

BU HİZMETER DİĞERLERİNE İLHAM VERMELİ

Madop üyelerinden Avukat İlknur Keskin de Türkoğlu Belediyesinin projelerinden daha önce haberdar olmadığını fakat yerinde gördükten sonra şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Keskin; “Böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için eminim ki Türkoğlu halkı çok mutludur, diğer yerlere de ilham vereceğine inanıyoruz. Bizler MADOP olarak her Pazar doğayı keşfetmeye devam edeceğiz herkesi bekliyoruz.”