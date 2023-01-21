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Magnetlerle Kahramanmaraş’ı Tanıtıyor

Kahramanmaraş’ta sinegrafi ustası mini magnetlerle şehrin kültürel değerlerini tanıtıyor.

Magnetlerle Kahramanmaraş’ı Tanıtıyor

Magnetlerle Kahramanmaraş’ı Tanıtıyor

Kahramanmaraş’ta sinegrafi ustası mini magnetlerle şehrin kültürel değerlerini tanıtıyor.

21 Ocak 2023 Cumartesi 16:57

En çok satılan hediyelik eşya türleri arasında yer alan magnetlerin taşıması kolay olduğu gibi kentin dondurması, acı biberi, tarhanası, tarihini üzerinde taşıyor.

35 yıldır hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösteren Fikret Yıldır, Kahramanmaraş’ın kültürel mekanları ile dondurma, biber gibi tescilli ürünlerini tüm dünyaya tanıtıyor.

Atölyesinde şehrin protokolüne ve protokol misafirlerine Kahramanmaraş’ın değerlerini anlatan hediyelik magnetler hazırlayan Fikret Yılıdır,“Kahramanmaraş’ta hediyelik eşya üzerine tasarım ve üretim üzerine faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 10 yıldan beri Kahramanmaraş’ta şehrin tanıtımına ve kültürüne katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptık. İlk çalışmalarımız serigrafi tekniği üzerine gravür baskı çalışmaları yaptık, gravür baskıların tamamı tasarımlar çizimleri bize ait olmak üzere bayağı bir çalışma yaptık ama ülke şartlarının gelişen teknoloji ve tüketim giderleri, tüketiminde değerlendirirsek çalışmalarımızı farklı yönlere kaydırmak zorunda kaldık zaman zaman Bu çalışmaların sonucunda da bu günümüzde küçük hediyelik eşyalar üzerine biraz yoğunlaştık ne yapabiliriz diye düşünürken magnetlerin Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde yeri bir kültür oluştuğunu, şehrimizin görülmeye değer güzel ürünlerini tasarladık, geliştirdik ilk başta çalışmalarımız 2 tane coğrafi işaret taşıyan dondurma ve kırmızı biber üzerine bir çalışma yaptık. Bir tanesi görsel mekanları madalyamızı yaptık, üzerinde Ulu Cami ve Kalenin olduğu görselleri çalıştık bir tane genel mekanlardan yine görsellerden Ulu Camii çalışması yaptık mayam şerbeti ile beraber. Biz bu işi yaparken evde çalışan bayanların boyama işlerini yapmasını göz önünde bulundurarak ilerleyen aşamalarda evde çalışan bayanlara iş imkanı sunmayı hedeflemekteyiz. Bunun hem ülke ekonomisine hem kültürel değerlerimizi dışarı tanıtmaya çok faydalı bir çalışma olacağı inancı içerisindeyiz” dedi.

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Magnetlerle Kahramanmaraş’ı Tanıtıyor
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