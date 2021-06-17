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Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tebeşir parası toplayan Türkiye'den, sınıflarında akıllı tahtası olan, çocukların önünde tablet bilgisayarı olan, öğrenciler okula başladığı gün ders kitapları ücretsiz şekilde masasında olan bir Türkiye'ye gelindiğini belirterek, "Çocuklar bunun farkında, gençler bunun farkında." dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tebeşir parası toplayan Türkiye'den, sınıflarında akıllı tahtası olan, çocukların önünde tablet bilgisayarı olan, öğrenciler okula başladığı gün ders kitapları ücretsiz şekilde masasında olan bir Türkiye'ye gelindiğini belirterek, "Çocuklar bunun farkında, gençler bunun farkında." dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:04
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Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerle Göksun ilçesinde temaslarda bulundu.

Alparslan Türkeş Mesire Alanı'nda piknik yapan gençlerin sofrasına konuk olan Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Z kuşağı AK Parti'den uzaklaşıyor" iddialarının doğru olmadığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de yüzde 52 oy aldığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla her iki kişiden birinin oyunu almış bir parti ve bir Cumhurbaşkanımız var. Z kuşağı dediğimiz çocuklar bizim çocuklarımız yani bizim oğlumuz, yeğenimiz, ve bizim evlatlarımız. Yani bu toplumun çocukları Z kuşağı. Çocuklara Recep Tayyip Erdoğan ile aranız nasıl dedim. Hepsi bir heyecan ve coşkuyla 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz.' diyerek alkış tutular. Çünkü çocuklar şunu görüyorlar. Sordum akıllı tahta var mı, evet dediler. Tablet bilgisayarınız var mı okullarınızda, evet dediler. Bir tanesi 'Ama sizin zamanınızda yokmuş' dedi bana. Ben de evet yoktu. Bizim zamanımızda tebeşir bittiğinde öğretmen 'Çocuklar tebeşirimiz bitti tebeşir parası toplayın.' derdi dedim. Bugün, tebeşir parası toplayan Türkiye'den sınıflarında akıllı tahtası olan, çocukların önünde tablet bilgisayarı olan, çocukların okula başladığı gün ders kitapları ücretsiz masasında olduğu bir Türkiye'ye geldik. Çocuklar bunun farkında, gençler bunun farkında."

Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, "Bu küresel salgından kaynaklanan sıkıntıları sorunları dünya ne kadar yaşıyorsa biz de o kadar yaşıyoruz ve etkileniyoruz." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin, gelişim yeterliliği, rekabet avantajı, hızlı toparlanması ve kriz yönetimi açısından dünyanın rekabet avantajı en yüksek ülkesi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin önü açık bir ülke olduğunu anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Muhalefetin durduğu yerden Türkiye'ye bakmaması lazım. Türkiye'ye dışarıdan bakmak lazım. Türkiye'ye Avrupa'dan, Yunanistan'dan, İspanya'dan, Fransa'dan ve İtalya'dan ve Almanya'dan baktığınızda bir bölgesel güç görüyorsunuz. Yükselen bir güç görüyorsunuz ama CHP'den baktığınızda, her gün sabah kalkıp Türkiye'nin batması için dua eden bir topluluk görüyorsunuz. Türkiye'nin önü açık. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Allah'ın izniyle güzel günler bizi bekliyor."

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