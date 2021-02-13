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Mahir Ünal’a Yapılan Saldırıya Kınama

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, bugün Ulucami’de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Mahir Ünal’a Yapılan Saldırıya Kınama

Mahir Ünal’a Yapılan Saldırıya Kınama

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, bugün Ulucami’de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 09:56
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İddialara göre Cuma namazı sonrası Ulucami’de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal’a saldırmaya çalıştığı ve korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiği ve gözaltına alındığı öne sürüldü.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel ise Mahir Ünal’a karşı yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”dedi.

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