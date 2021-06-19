Mahir Ünal’dan, MÜSİAD’a ziyaret

Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş MÜSİAD ailesinin şehre daha fazla değer sağlayacak çalışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili iş insanlarıyla istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, ziyaretiyle bizleri onurlandırdığı için bakanımız Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, Kültürpark’a yeni bir projenin yapılacağının müjdesini verdi.

Ticaret ahlakının değişime uğramasının arttığı dönemde MÜSİAD’ın insani ve ahlaki duruş sergilediğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, MÜSİAD geleneklerini ve değerlerini korumak için bir mücadele verdiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Ünal, Kahramanmaraş’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.