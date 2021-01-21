Mahmut Yardımcıoğlu, Rektör Can’ı Ziyaret Etti

BBP 11. Olağan Kongresi sonrası gerçekleştirilen Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısıyla Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nu tebrik eden Rektör Can, yeni görevinin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Rektör Can’a iyi dilekleri ve misafirperverliği için teşekkürlerini sunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin anısına Rektör Can, Yardımcıoğlu’na Kahramanmaraş el sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan el oyması sandık hediye etti. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen görüşmede BBP Kahramanmaraş İl Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.