Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez “Kötü gidişata dur demek gerek”

Kahramanmaraş’ta Mali Müşavirlik hizmeti veren aynı zamanda iş insanı kimliğiyle de tanınan Fatih Ölmez ekonomide ortaya çıkan son rakamları değerlendirdi. Dolar kurunun tekrar atağa kalktığını söyleyen Ölmez: “Dışarıdan hiç kimse el uzatıp ekonomiyi bu hale getirmedi. Son bir yıllık ekonomi göstergeleri iç açıcı değil. Döviz rakamları hükümetin Aralık 2021’in son günlerinde dünyada eşi benzeri görülmemiş ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ sisteminin açıklanmasından önceki rakamlara döndü. Önümüzdeki ay enflasyon rakamlarını kimse düşünmek istemiyor.” diye konuştu.

“AKŞENER’E KULAK VERİLMELİ”

İş İnsanı Ölmez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısındaki ifadeye değinerek: “İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener’in de söylediği gibi çok acı bir gerçek var. O da yokluk gerçeği. Bu söze kulak verilmeli. Esnaf nasıl siftah edeceğini, anneler akşam ne pişireceğini düşünüyor. ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ adını verdiğimiz sistem Maliyenin dolayısıyla da doğrudan milletin sırtına yük oldu. Kazanan millet değil yine gününü gün edenler oldu. Mevcut ekonomi politikası devam ettikçe yolun sonu asla görünmeyecek. Bu kötü gidişata dur demek gerek. Buna hep beraber ‘dur’ demeliyiz. Aynı gemide olduğumuz unutulmamalı. Çözüm hepimiz için yarar ve fayda sağlamalı. Bu kötü gidişata dur demenin yolunu yine Sayın Akşener’in grup toplantısında yaptığı konuşmasında ‘Liyakatle eşitlenen, Adaletle özgürleşen, Sevgiyle güçlenen ve Mutlulukla konuşan Türkiye’yi hep beraber inşa edelim’ sözleriyle yapabileceğimize inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.