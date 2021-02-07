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Maraş Dondurması

Türkiye'de üretilen dondurmanın kalitesi; üretimde kullanılan maddelerin kalitesine, karşımın (miskin) bileşimine ve üretimde uygulanan tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir. Ülkemizde üretilen dondurma tipleri arasında kalite nitelikleri ile ön plana çıkan Maraş Dondurması, kolay sindirilmesi, özellikle enerji, bazı vitaminler ve mineral maddeler açısından zengin olması sebebiyle, beslenmemizde çok önemli bir yere sahiptir.

Maraş Dondurması

Maraş Dondurması

Türkiye'de üretilen dondurmanın kalitesi; üretimde kullanılan maddelerin kalitesine, karşımın (miskin) bileşimine ve üretimde uygulanan tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir. Ülkemizde üretilen dondurma tipleri arasında kalite nitelikleri ile ön plana çıkan Maraş Dondurması, kolay sindirilmesi, özellikle enerji, bazı vitaminler ve mineral maddeler açısından zengin olması sebebiyle, beslenmemizde çok önemli bir yere sahiptir.

07 Şubat 2021 Pazar 19:00
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Başlangıçta süt,şeker ve saleple ev koşullarında geleneksel usullerle yapılan meşhur Maraş dövme dondurması zaman içerisinde özellikle de 1980'li yıllardan itibaren üretim teknolojisinde hızlı bir gelişim göstererek bugünkü ün ve kalitesine ulaşmıştır.

Kalitesi ile ünü ülke sınırlarını aşan Maraş dondurması tüketicinin büyük beğenisini kazanmış olup, dünya genelinde 'Maraş Dondurması' olarak bilinmektedir. Maraş dondurmasının ünü yapım tekniğinin yanı sıra keçi sütü ve kaliteli salebin kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Bu olağanüstü süt ürünü şehrin adı ile özdeşleşmiş, adeta sembolü haline gelmiş halkın damak zevkine uygunluğu ile de lokanta, pastane, kafeterya gibi işletmelerde menülerin vazgeçilmezi olmuştur. Son yıllarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ve ilimizdeki özel müteşebbisler tarafında süt keçisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmekte ve dondurma sanayine yeterli hammadde sağlanabilmesi adına keçi yetiştiriciliği teşvik edilmektedir.

Yine Maraş dondurmasının kalitesinin ve özelliklerinin muhafaza edilebilmesi için ilimizdeki tüm dondurma üreticileri Gıda Kodeksi Dondurma Tebliğine uygun olarak İl Müdürlüğünce düzenli kontrolleri yapılmaktadır.

Bugün Maraş dondurması yüksek işleme kapasitesine sahip her gün gelişen teknolojiler ile birlikte modern fabrikalarda üretilerek, dünyanın dört bir yanına pazarlanmaktadır. Kalsiyum deposu olan dondurma; pul biberlisinden, vişnelisine bademlisinden hurmalısına kadar 120 çeşit ile dört mevsim boyunca yediden yetmişe herkesin zevkle tükettiği bir besin olarak beslenmemizde yerini almıştır. Külahta, tabakta, kağıt helva arasında vs. farklı sunumlarıyla insanların gözüne ve gönlüne hitap eden Maraş Dondurması, bugün şoklu olarak 72 saat süreyle özelliğini kaybetmeden dünyanın her yerine ulaştırılabilmektedir.

Kahramanmaraş'a gelen ziyaretçilerin mutlaka tatmak istedikleri ve giderken de aile ve eşe dosta yanlarında götürdükleri en iyi hediye Maraş Dondurması olsa gerek...

Anahtar Kelimeler:
Maraş Dondurması
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