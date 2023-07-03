Maraş ekşili çorba’nın tescili alındı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel lezzetlerini ve geleneksel el sanatlarını koruma altına almak, gastronomiye katkıda bulunmak, yerel üretimi ve kalkınmayı desteklemek için tescil başvurularını sürdürüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na son olarak tescil ettirilen Maraş Samsası’nın ardından şimdi de Maraş Ekşili Çorba’nın coğrafi işaret tescili alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasıiş birliğiyle yapılan başvurunun ardından Maraş Ekşili Çorba’sı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan 152 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı.Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’a ait yöresel lezzetlerin ve geleneksel el sanatlarının niteliklerinin bozulmaksızın sürekliliğinin sağlanması için tescil başvurularının devam edeceği belirtildi.