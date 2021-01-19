Maraş Kültürünü Anlatacak Bir Dizi Çekilse

Araştırdım o zamanlar yav arkadaş niye Antep'te üst üste diziler çekiliyor,bunun hikmeti ne.?

Aldığım cevap biz antepliler olarak iş adamlarımız,bürokratlarımız,STKlarımız,derneklerimiz,Üniversitemiz ,belediyelerimiz vekillerimiz el ele verdik, beğendiğimiz veya bizim belirlediğimiz seneryoların dizi olması için büyük destekler verdik,maddi destek,otel,yemek,lojistik destekler verdik,özellikle Antep kültürü,zanaatları,yemekleri, olmazsa olmazımız şivemizin öne çıkmasını istedik ve başardık.!

Bizde böylemi.?

Bırakın Maraş kültürünü,Maraş spor yerlerde sürünüyor.!

Yav şivemiz şöyle dursun belediyelerimizin gayreti ile Ahır dağını,Ahir dağ, Yalız Ardıçı,Yalnız Ardıç yapma gayreti içindeler.!

Sonra da Maraş tarihini,kültürünü bilmeyen veya bu değerler için hiç bir şey yapmamış ukalalar eleştiri orkestrası hemen kurbağı senfonisi ni öttürmeye başlarlar.!

Bizde bir oluşum olsa üç beş kişi bir araya gelse hemen bir BAŞ telaşına düşerler,başlanğıcını,ortasını,sonunu düşünmeden, sonrada hepsi bok böceği gibi bir tarafa yuvarlanır,neticeye varılmaz.!

Bizde her işin bir duayeni olur lakin o iş ten bir halt bilmez,anlamaz.!

Ben bunu bizzat kendim kurduğum Maraş tarih kültür platformun da yaşadım.!

Maraş'ın zenginlerinin eli cebine gitmeeez diyorlar,vallahi yalan billahi yalan.!

MAKSATDER olarak milyonluk projelerimize,onlarca sponsor bulduk,karaziyaret,Ulucami haziresi,kurtuluş savaşı şehitlik ve anıtı,Ermeni mezalimi anıtı için sponsorlar bulduk,Türkiyenin en büyük organizasyonlarından olan Tolgadırlı Türkmen Toyun da ap açık gördük,iş adamlarımız,zenginlerimiz bizi hiç geri çevirmediler.!

LAKİN MARAŞIN KOMİNİST ZİHNİYETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BİZ GEÇEMEDİK.!

Tabi bu belediye başkanlarından sn Osman Okumuş bey ve Sn Hanifi Mahçiçek beyi Tenzih ediyorum,çünkü bu değerli başkanlarımız Maraş için her hayırlı projeye sonuna kadar destek oluyorlar,rabbim onlardan razı olsun.!

Maraşın Maraş olması için öncelikle,Maraşlı, STK,Dernekler,SİYASETÇİ,BÜROKRASİ,ÜNİVERSİTE,BASIN BİR ARAYA GELİP BİR MARAŞ DİOSPORASI KURMALI.!

Lakin Maraş ta yaygın kanaat odur ki bu diosporanın önünde en büyük engel olarak Büyükşehir belediyemiz başkanı sn Hayrettin Güngör bey görülüyor,bunun başlıca sebepleri önce ki belediye başkanı sn Fatih Mehmet Erkoç bey döneminde kurulan STK lar şube müdürlüğünün pasif hale getirilmesi ve bir Toplantıda dernekler bana bir şey istemeye gelmesin sözlerinin etkili olduğu kanısı kamoyunda hakim olduğundandır.!

Kimin yanlışı varsa bu hususta ivedilikle dönmeli veya sn Hayretti Güngör bey bu konuda eğer yanlış anlaşıldıy sa kamuoyunu bilğilendirib varsa bir bilgi kirliliği ilk elden kamuoyuna bildirip Maraş Diosporası için kendisinin önderliğinde başlatmalıdır.!

Elbette ki 100 yıl etkinliğinde olduğu gibi konuya vakıf olmayan bir komisyonla değil,Maraş'ın nabzını iyi bilen,Maraş'ın havasını teneffüs edebilen kişilerle STK lar ve derneklerle olur.!

Önceki yönetim STK ve dernek başkanları ile senede bir kaç büyük toplantı yapardı,bütün vekiller ve belediye başkanlarıda olurdu herkes eteğinde ki taşları dökerdi,aynısını Hayrettin beyden de bekliyoruz.!

HER ŞEY MARAŞIMIZ İÇİN DİYEBİLMELİYİZ.!