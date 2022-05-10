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Maraş ravanda şerbeti tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından Maraş Ravanda Şerbeti’nin coğrafi işareti alındı.

Maraş ravanda şerbeti tescillendi!

Maraş ravanda şerbeti tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından Maraş Ravanda Şerbeti’nin coğrafi işareti alındı.

10 Mayıs 2022 Salı 16:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerinin ve el sanatlarının koruma altına alınması, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale gelmesi için tescil başvurularını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Maraş Camekânı ve Maraş Rahlesi’nin ardından geçmişi eskiye dayanan ve Kahramanmaraş mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Maraş Ravanda Şerbeti’nin de tescili alındı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan tescil başvurusunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 5 Mayıs tarih ve 124 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde Maraş Ravanda Şerbeti şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin yöresel lezzetlerine ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:30
Anahtar Kelimeler:
Maraş Ravanda şerbeti Tescillendi!
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