Maraş’ımız bu projelerden zarar görüyor

Fakat bu su zenginliği Maraşımıza bazı yanlış hes’ler yüzünden fayda değil zarar vermiş, hükümetler bu zararı ört bas etmişler, burada yaşayan insanlar maddi ve manevi zarara uğramışlardır.

Maraşta şu an 35 hes faliyette, 25 yapılıyor, 17 proje aşamasındadır. Ayrıca Hatay ovası sulaması için kılavuzlu barajı ve kanalları, antep içme suyu projeleri( düzbağ, kartalkaya, çöceli) bunların maraşımıza bir faydası olmadığı gibi yatırım gösteriliyor, üretilen elektrik paraları Ankaraya gönderiliyor, Maraşımız bu projelerden zarar görüyor.

Sır barajı yapıldı, bakın 1. sınıf tarım arazilerini su altında koydular, maraş bu arazilerden aldığı ürünleri fabrikada işleyip, büyük bir ekonomi oluşturuyordu, yok oldu. Cüceli civarında köprümüz vardı su altında kaldı, 10 km olan yerleşim alanlarına ulaşım 40 km, ye çıktı, yani maraşımız ekonomik ve yakın ulaşım yollarını kaybetti.

3 tane olması gereken köprü 25 yıl sonra önsen köprüsü olarak 1 tane yapımına başlandı. Soruyorum size bu sır barajı bu kottamı olmalıydı, Maraşımıza ne faydası oldu, bilen varsa bana açıklasın. HES, ler lazım fakat her yere kurulmaz. Saygılarımla.