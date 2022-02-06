Maraş’ın Milli Mücadelesi Anlatıldı

Programda, milli mücadele kahramanları ve Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.

Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ konferansı düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Doğan’ın yaptığı etkinliğe Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ve Doç. Dr. Erhan Alparslan konuk oldu. Etkinlikte, Maraş’ın milli mücadelesi, milli mücadele kahramanları, Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi, Maraş’a kahramanlık unvanı verilişi, Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.