Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı

Maraş’ın Milli Mücadelesi Anlatıldı

12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ isimli konferans düzenlendi.

Maraş’ın Milli Mücadelesi Anlatıldı

Maraş’ın Milli Mücadelesi Anlatıldı

12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ isimli konferans düzenlendi.

06 Şubat 2022 Pazar 17:46
banner459

Programda, milli mücadele kahramanları ve Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.

Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ konferansı düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Orhan Doğan’ın yaptığı etkinliğe Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ve Doç. Dr. Erhan Alparslan konuk oldu. Etkinlikte, Maraş’ın milli mücadelesi, milli mücadele kahramanları, Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi, Maraş’a kahramanlık unvanı verilişi, Maraş’ın milli mücadelesinin Anadolu’ya verdiği ilham gibi pek çok konuya değinildi.

Anahtar Kelimeler:
Maraş’ın Milli Mücadelesi Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Şehrimizin Gelişimi Artarak Devam Edecek
Başkan Güngör, Şehrimizin Gelişimi Artarak Devam Edecek
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay, ‘Kahramanmaraş’ın Tarihi Ve Kültürel Değerleri Gün Yüzüne Çıkarıyoruz’
Başkan Okay, ‘Kahramanmaraş’ın Tarihi Ve Kültürel Değerleri Gün Yüzüne Çıkarıyoruz’
Başkan Mahçiçek Ak Kadınlara Expo 2023’ü anlattı
Başkan Mahçiçek Ak Kadınlara Expo 2023’ü anlattı
Başkan Güven çalışıyor, yatırımlar Afşin’e kayıyor!
Başkan Güven çalışıyor, yatırımlar Afşin’e kayıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber