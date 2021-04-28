Maraş,Kıbrıs,Trabzon Bağları

Saçaklızade hocaefendinin Trabzon ve Rize'de İrşadlara hangi tarihte başladığı husususun da bir bilgi mevcut değildir,ancak bugün Trabzon ve Rize'de Saçaklızade hocaefendinin neslinden gelme olduklarını ifade eden insanlar da bulunmatadır.!

Biz bugün Trabzon nüfusunun %30 nun Maraş kökenli Tolgadırlı Türkmeni olduklarını söylersek abartmış olmıyacağımızı söylüyebiliriz.

Zira Trabzon merkezli dulkadir köyünün adı daha geçen sene değişti,yine Çaykara ilçesi ve Uzungöl köyü zaten Tolgadırlı olduklarını söylüyorlar.!

TRABZONDA MARAŞ CADDESİ İSMİNİN VERİLMESİ.!

Maraş kurtuluş savaşının Zaferle bitmesi üzerine ülkemizde büyük sevinç ve umut oluşturmuştu,Trabzonda da büyük coşku ile karşılanmış ve kutlanmıştı.!

1920 yılında Maraş kurtuluş savaşının Zaferle sonuçlanmasının hemen ardına Trabzon belediyesi encümeni oy birliği ile Maraş caddesi adı onaylanır.!

MARAŞ TRABZON CADDESİNİN VERİLMESİ

Trabzonlu olan Vali Necmettin Karaduman 1966 yılında Maraş valisi olur,Maraş ta çok sevilen Necmettin Karadumanın girişimleri ile 1967 senesinde Maraş ve Trabzon kardeş şehir olurlar ve Maraş'ın en büyük caddesine Trabzon Caddesi adı verilir.!

MARAŞ İLE KIBRISIN BAĞI

1571Ali bey komutasında ki Maraşlı askerler Payas limanından Kıbrıs'ın fethine katılmak üzere kadırgalara binerler!

Kıbrıs'ın fethinden sonra Maraşlı asker Kıbrıs'a yerleştirilir,ardına Maraşlı askerlerinin Aileleri getirilir ve yerleştirildikleri mevkiye Maraş dağın adına Ahır dağ adı verirler.!

İler ki yıllarda maraşlının sürgün yeri olur Eşkiyalıkları ile meşhur Tecirli,Bozdoğan,Kılıçlı ve cerid Aşiretlerinin azılı olanlarının ve daha bir çok kişinin Kıbrıs'a sürgüne gidip tekrar dönemediklerini kaynaklarda görmekteyiz.!

Bugün bu üç beldede GONCOLOZ hikayeleri ve efsaneleri devam etmektedir,yine bir çok kültür bereberliği görülmektedir.!

Onun içindir ki Kıbrıs meydanı ve Trabzon caddelerine sahip çıkma zorunluluğumuz bulunmaktadır.!