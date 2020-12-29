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Maraş’ta Alevi Sünni Kardeşliği ve Dostluğu Bir Daha Tescillendi

Akşam Tivi46 kanalında alevi kanaat önderi olarak erenler cemevi ve erenler dernek başkanı sn Müslüm İbili,Sünni Kanaat önderi Maksat der başkanı Ali Gemci olarak bütün Türkiye ye Maraş olayları bir Alevi Sünni olayları değildir, Maraşta Sünniler Alevilere karşı bir katliam yapmamıştır, olayları Sağ sol olayları ile derin güçlerin çıkardığını,aynı şer örgütünün hem alevileri hemde sünnileri katlettiğini her ikimiz birlikte söyleyerek bütün Türkiye ye deklare ettik.

Maraş’ta Alevi Sünni Kardeşliği ve Dostluğu Bir Daha Tescillendi

Maraş’ta Alevi Sünni Kardeşliği ve Dostluğu Bir Daha Tescillendi

Akşam Tivi46 kanalında alevi kanaat önderi olarak erenler cemevi ve erenler dernek başkanı sn Müslüm İbili,Sünni Kanaat önderi Maksat der başkanı Ali Gemci olarak bütün Türkiye ye Maraş olayları bir Alevi Sünni olayları değildir, Maraşta Sünniler Alevilere karşı bir katliam yapmamıştır, olayları Sağ sol olayları ile derin güçlerin çıkardığını,aynı şer örgütünün hem alevileri hemde sünnileri katlettiğini her ikimiz birlikte söyleyerek bütün Türkiye ye deklare ettik.

29 Aralık 2020 Salı 14:13
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Bundan böyle Maraş olaylarını Alevi Sünni olayları diyen her kim olursa olsun bilinsin ki, provakotördür,haindir,nifakçıdır ve böyle muamele görecektir.!

Bizi bölüp ayrıştırmak isteyenlere,aramıza düşmanlık ve kin sokmak isteyen kirli zihinlilere ve zehirli dillilere gereken cevap verilmiştir.!Sayın valim bu çağrım size bu olaya derhal el koyun ve gerekli işlemleri lütfen başlatın.

Sizin bu gibi konularda duyarlı olduğunuzu biliyorum. Pandemi dönemi tüm insanlığa gösterdi ki insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için öncelikle doğayı korumamız gerekiyor.

Çok kıymetli hemşerilerim sizlerden hasretten rica ediyorum Çevrenizde olacak bu tür olayları ilgili mercilere derhal bildirin bunların önüne hep birlikte geçmemiz lazım. Bu çocuklarımızın yarınları için gereklidir hepinizi saygıyla selamlarken 2021 yılının tüm insanlığa Öncelikle sağlık barış huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder sağlıklı günler dilerim.”

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Maraş’ta Alevi Sünni Kardeşliği Ve Dostluğu Bir Daha Tescillendi
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