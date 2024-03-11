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MARAŞYURT ’tan İstanbul’da görkemli açılış!

İstanbul Esenyurt ilçesinde kurulduğu günden bugüne birlik ve beraberliğin buluştuğu önemli merkez haline gelen MARAŞYURT DERNEĞİ önceki gün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Ak Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü’nün katılımlarıyla Harun Demir başkanlığında görkemli bir açılış yaptı.

MARAŞYURT ’tan İstanbul’da görkemli açılış!

MARAŞYURT ’tan İstanbul’da görkemli açılış!

İstanbul Esenyurt ilçesinde kurulduğu günden bugüne birlik ve beraberliğin buluştuğu önemli merkez haline gelen MARAŞYURT DERNEĞİ önceki gün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Ak Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü’nün katılımlarıyla Harun Demir başkanlığında görkemli bir açılış yaptı.

11 Mart 2024 Pazartesi 16:10

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyet intikal etmiş tüm Şehit ve Gazilerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması akabinde Siirt ili Pervari ilçesi Dernek başkanı Abdurrahman Kaya yaptığı dua ile başlayan programda Maraşyurt Dernek Başkanı Harun Demir açılış ve selamla konuşması yaptı.

Yeni açılan dernek merkezinden bahsederken burası Esenyurt bölgesi başta olmak üzere tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin evidir dedi.

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç ise birlik, beraberlik ve STK’ların önemine binaen anlamlı bir konuşma yaparken Esenyurt il dernekler birliği başkanı Orhan Onur bugün burada 44. il derneğimizin açılışını yapıyoruz. Anadolu’nun tamamını Esenyurt’ta temsil ediyoruz dedi. MİLLİ YOL PARTİSİ Genel Başkanı REMZİ ÇAYIR konuşmalarına başlarken bir hemşehrinizin olarak aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duydum dedi. MYP Genel Başkanı Çayır konuşmasında ben siyasi Saiklerle değil hemşehri saikı ile aranıza katıldım. Siyasi konuşmalar yerini şunun sözünü vermek isterim hemşehrilerimin Ankara’da alo diyecekleri bir genel başkanları ve ama’sız ulaşabilecekleri bir genel merkezleri hemşerilerim var dedi.

AK parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit ÖNCÜ programa katılmaktan onur duyduğunu belirtirken Kahramanmaraşlı komşularımızla daha güzel ve yaşanılabilir bir Esenyurt Belediye Başkanlığı dönemi yaşayacaksınız derken siyasi propaganda ağırlık plan projelerinden bahsetti.

Protokol konuşmaları akabinde siyasi parti yöneticileri, adaylar ve STK başkan ve temsilcileri birlikte MARAŞYURT yeni dernek merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Esenyurt’un metropol semti Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Prestij Apartmanı altı no 10 adresinde açılışı gerçekleşen MARAŞYURT Derneği programına Türk halk müziği sanatçısı Aynur Özdemir başka olmak üzere Ak parti Elbistan Belediye Başkan Aday adaylarından Avukat Mehmet Demircioğlu, MYP İstanbul Milletvekili Adayı Hacer Gökdoğan, AK parti Esenyurt Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Ramazan Kocaoğlu, Uluslararası Kahramanmaraşlı Dondurmacı ve İş Adamları Dernek Başkanı Mesut USLU, İstanbul Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Recep Tecirli, Elbistan Gönül Dostları Platformu'ndan Eczacı Sadettin Demircioğlu ve Hüseyin Bozdoğan, Fatih Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Mevlana Demirel, Bağcılar Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanvekili Mevlüt Yener, Andırınlılar Dernek Başkanı Mehmet Güvercin, Afşin Arıtaşlılar Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak, Afşin TATLIDER Başkanvekili Hafız Mehmet Yanar, İstanbul Elbistanlılar Dernek Başkanı Latif Erdoğan, Elbistan Alkayaoğlu Dernek Başkanı Hasan Yıldız, Elbistan Karamağara Dernek Başkanı Avukat Yakup Aksu, Elbistan Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Muhtarlar dernek Başkanı Ahmet Kuzgun, Güngören Güneştepe Dernek Başkanı Fevzi Erkan’la birlikte Ak Parti, MHP, Yeniden Refah ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetici ve yönetim kurulu üyeleriyle İstanbul il ve Esenyurt ilçe teşkilatlarından temsilcileri katıldı. . İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlı İş Adamları Nusret Ceran, Cuma Köse ve Mustafa Güneş başta olmak üzere sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok değerli iş adamlarımızın dernek merkezi açılışımıza ilgisi dikkat çekiciydi.

MARAŞYURT Derneği Yeni Kurulu ise Harun Demir Başkanlığında Latif Ceyhan, Aydın Aslan, Av. Mehmet Demircioğlu Başkan Yardımcıları olurken Yılmaz Butur Genel Sekreter, Ramazan Kocaoğlu Saymanlık görevine seçilirken Dilek Paksoy da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

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MARAŞYURT ’tan İstanbul’da Görkemli Açılış!
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