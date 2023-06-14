Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini...
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini Güldürüyor
Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini...
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Çocuk Korosu için Kayıtlar...
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret
Bakan Göktaş’tan Kahramanmaraş Büyükşehir’e Ziyaret

Marsu'dan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama

Kahramanmaraş’ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Akdeniz Bölgesi'nin en büyük su firması Marsu, deprem sürecinde su dağıtmadıkları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Marsu'dan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama

Marsu'dan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama

Kahramanmaraş’ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Akdeniz Bölgesi'nin en büyük su firması Marsu, deprem sürecinde su dağıtmadıkları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 15:27

Deprem sonrası yaşanan süreçte, Türkiye'nin birçok noktasından yardım tırlarıyla deprem bölgesine su gönderilirken, Merkezi Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesinde olan Marsu'nun su üretim tesisinden vatandaşlara su dağıtımı yapılmadığı iddiasının ortaya atılmasıyla birlikte firmaya karşı çeşitli platformlar üzerinden tepkiler gösterildi.

Üretim tesisi depremde zarar gören ve yaklaşık 20 günlük tadilat sürecinin ardından faaliyete başlayabilen fabrikanın, deprem sürecinde yaptığı çalışmalar ve gösterilen tepkilerle ilgili olarak firma yöneticileri tarafından açıklama yapıldı.

Firma sahibi Mehmet Sait Kanbur, yaşanan depremde Mado'nun su fabrikasının depremde hasar aldığını ve kanallarından suların gittiği, kendilerinin her zaman MADO ve Marsu olarak sorumluluklarını bildiklerini, Kahramanmaraş'ın kendisinin her şeyi, canı, kanı olduğunu ve bunun için var olduğunu, deprem sürecinde depolarında bulunan suların hepsini dağıttıklarını söyledi.

Kaynaktaki suyun bir ay sonra çamur akmaya başladığını anlatan Kanbur, "Bize sen neredesin? diyorlar da, diğerlerine niye sen neredesin demiyorlar. Ya ben buradayım, bende mağdurum 60 tane şehidim var. Ben şehitlerime ağlıyorum. Adamlarım depremden dolayı gitmiş, dışardan çalışmak için işçi çağırıyorum ve iki kat maaş vereyim diyorum. Yatıracak yer yok, işçi sonra endişe ediyor burası deprem bölgesi diyor ama gitmesin diye ben işçilere iki kat maaş verdim konteyner verdim. Maraş’ın ekonomisinin tekrardan ayağa kaldırmamız lazımdı. İnsanlar yanlış anladılar. Algı operasyonu yapmaya çalıştılar, birbirimize sahip olmamız gerekiyor. Marsu benim senin değil, adı üstünden Maraş suyu Marsu markası senin marka Maraş'ın, o yüzden biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Maraş bizim başımızın tacı, gönlümüzün ilacı." dedi.

Marsu Genel Müdürü Mehmet Buldum da, kış aylarında suyun fazla satılmadığını ve üretiminin de fazla yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz o gün bizimle iletişime geçen Vali Yardımcımıza, bize araç gönderin suları verelim dedik. Deprem günü saat 16.00'da başlayan bu süreç 7 Şubat gece 04.00'e kadar sürdü ve o zamana kadar 12 tır su verdik. Ertesi gün biz toplam 18 tır su verdik. Bizim burada kimse durmuyordu. Elektrik yok, ısıtma yok. Bu yörenin insanları çalışanlarımız olduğu için birisine rica ediyoruz, geliyor burada tutanak tutuyor. Gelen aracın kimliği, plakası ve imza atılıyor. Bir tutanak ile biz bu suları verdik. Jandarma o zaman nereye yönlendirdiyse sular o bölgelere dağıtıldı. Giden tırcılar nerede su dağıttığını videoya sesli görüntülü çekiyor ve jandarmaya veriyor."

Yoldan geçen vatandaşlara bile su dağıttıklarını ifade eden Buldum, "Bir kimse diyemez ki, fabrikaya gittim de bir hafta 10 gün bana su vermediler diyemez. En az 3-4 tır suyu sadece yoldan geçenlere dağıttık. Bir adamın zaten alacağı 2 koli su 4 paket. 24-25 bin palet biz gelen gidene verdik. Depomuzdaki dağıtacağımız su bitince, biz üretime başlayamadık. Bizim üretime başlamamız mümkün değildi. Binaya girilip girilemeyeceğini bilemiyorduk. Çatlakları vs. görünce bekçi kulübesine giremedi insanlar. Biz 2. ve 3. günden sonra arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Bizim bir şeyler yapmamız lazım, yapabileceğimiz en iyi şey su üretmek. Bu tür afetlerde hastalıklar yaygınlaşır, bizim su vermemiz lazım dedik." dedi.

Buldum, yaklaşık 20 günlük süreçte eksikleri giderdiklerini ve burada çalışanlara çadır kurup kalacak yer ayarladıktan sonra makinelerin tamir sürecine başladıklarını, yüzde 25-30 kapasiteyle üretime başlayabildiklerini aktararak, "Suyumuz bulanmıştı ve artçı oldukça tekrar bulanıyordu. Bulanık suyu şişeleme imkanımız yoktu. Biz yardım yapmadık değil, gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde elimizdeki suyu dağıttık. İmkanı üstünde kimse bir şey zaten yapamaz. Biz vicdanen rahatız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Marsudan Depremde Su Dağıtmadı İddialarına İlişkin Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 14 keçi telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 14 keçi telef oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir ile UNDP arasında ortak projeler anlaşması!
Kahramanmaraş Büyükşehir ile UNDP arasında ortak projeler anlaşması!
CHP'de Adaylık Yarışı Kızıştı
CHP'de Adaylık Yarışı Kızıştı
KSÜ’den kamuoyu duyurusu!
KSÜ’den kamuoyu duyurusu!
Kahramanmaraş’ta tapu sözleşmeli personel alımı yapacak!
Kahramanmaraş’ta tapu sözleşmeli personel alımı yapacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber