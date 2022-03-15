Mehmet Akif Dağ, ‘Emekçilerimizi mutlu görmek tek hedefimizdir’

Kervanhan tesislerinde gerçekleşen sabah kahvaltısı sonrası açıklama yapan Başkan Dağ, “Emekçilerimizi mutlu görmek tek hedefimizdir” dedi.

Başkan Dağ, burada yaptığı açıklamasında; “Bilindiği üzere Hizmet-iş sendikası Kahramanmaraş Şubemizin 12. olağan genel kurulunu 03 Şubat 2022 tarihinde tam demokratik bir ortamda 130 delegenin tamamının oy kullandığı bir genel kurul gerçekleştirilmiştir. Emek ve alın teri davasına sahip çıkma adına işçi kardeşlerimizin bize verdiği bu kutlu göreve geleli 40 gün oldu. Çok şükür Rabbimize bu 40 gün içerisinde gece gündüz demeden şube yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile temsilcilerimizle hep birlikte çalışarak Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığımıza bağlı bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Nizip Belediyelerine ait tüm işyerlerimizde görev yapan işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek, çalışma şartlarında, özlük haklarının geliştirilmesinde neler yapabiliriz konusunda istişare ve değerlendirme toplantıları düzenledik. Bu toplantılarının tamamında iç içe sorunlarını dinlediğimiz ve çözüm aradığımız işçi kardeşlerimiz bizi kucaklayarak bağırlarına bastılar” dedi.

Dağ, açıklamasının devamında ise, “Öncelikle Hak İş Sendikasının Kahramanmaraş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı olarak 40 gün önce yaptığımız genel kurulu o salonda bıraktık. Seçilmemizin ardından tüm arkadaşlarımızla omuz omuza özlük haklarımızı ve ilimiz için çalışmaya başladık. Biz görevimizin ve arkadaşlarımızın bize nasıl bir misyon yüklediğinin farkındayız. Sorumluluğumuzu sonuna kadar hissediyor ve ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen seçimin ardından sahadaki çalışmalarımızı ve samimiyetimizi gören 500 arkadaşımızın yeni üye kayıt olmasının mutluluğunu yaşadık ve bu kayıtlar doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız olarak tamamen yenilenmiş genç ve dinamik bir kadro ile inşallah uzun yıllar işçi kardeşlerimizin emek ve alın teri davasına sahip çıkmanın gayreti içerisinde olacağız, bu bağlamda göreve geldiğimiz günden buyana 2 defa Ankara’ya Genel Başkanlığımızı görüşmelere giderek, Hizmet-iş sendikası Kahramanmaraş Şubemize bağlı bulanan ve toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanan 7 belediyemizde müzakere görüşmeleri yaparak çok şükür anlaşma sağlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

“İmzanız işçinin kararıdır”

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalarını işçinin kararı olduğunu söyleyen Dağ, konuşmasının sonunda; “İlk önce işçi kardeşlerimiz ile toplantılar yapıyoruz, onların talep ve dileklerini dinliyoruz sonrasında ise, toplu iş sözleşmesi müzakere görüşmesi masasına işverenlerimiz ile iş barışı ortamında oturarak işçi kardeşlerimizin emek ve alın teri sahip çıkarak, işverenlerimize işçi kardeşlerimizin sahada yaşadıkları zorlukları anlatarak sonuca ulaşıyoruz. Çalışan emekçilerimiz şundan emin olmalıdır; “Sendikam beni korur ve Sendikam benim hakkımı kuruşuna kadar alır” demeli ve Hizmet-iş Sendikamıza ve Şube yönetimimize sonuna kadar güvenmelidir. Bizde çalışan emekçilerimizin haklarını sözde değil özde ücret olarak Şehrimizin yaşam şartlarına uygun ücretler alarak emekçilerimizi mutlu görmek tek hedefimizdir. Bizin gururumuzun kardeşlerimizin mutluluğudur. Biz genç ve çok heyecanla bir ekibiz, tüm eforumuzu hem sahada işçi kardeşlerimizin arasında hem de masada içişlerimiz lehine işveren görüşmelerinde sarf ediyoruz. Burada nutuk atmıyoruz, olmayacak işlerden de konuşmuyoruz, tamamen gerçek ve realite ile yapacaklarımızın taahhüdünü veriyoruz. Kardeşlerimizin iş ve yaşam refahına katkı sunmak için var gücümüzü ortaya koyacağız. Verdikleri emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Gücümüz, sesimiz, moral ve motivasyon kaynağımız olan kıymetli işçi kardeşlerimiz ile hep birlikte el ele vererek inşallah bundan sonraki emek ve alın teri mücadelemizde güzel günlere birlikte adım atacağız. Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubemize bağlı tüm üyelerimizin emek ve alın teri emanetleri bizlerdedir. İşçi kardeşlerimiz ile Hak-iş Konfederasyonu, Hizmet-İş Sendikası işçi ailesi çatısı altında her zaman bir olur isek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ben bu vesile tüm işçi kardeşlerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ayrıca Hak İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Başkanı olarak da memleketimizin sorunlarının çözülmesinde, ülkemizin refaha kavuşmasında da elimizin taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtiyor, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.