Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehirde kültür sanat etkinliklerine, çeşitli toplantılara ve buluşmalara ev sahipliği yapan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde başlattığı yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından mevcut yapının iç mekânında bir dizi yenilemeler gerçekleştiriliyor. Duvar ve kolonlardaki ahşap kaplamalar, mutfak ve lavabolar, salonun zemin kaplamaları ve sahne kısmı baştan sona yenileniyor.

Ayrıca kültür merkezindeki mevcut seyirci koltukları da daha konforlu ve ergonomik olanlarla değiştiriliyor. Toplamda 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nin yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlaması hedefleniyor.