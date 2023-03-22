Mehmet Akpınar aday adayı oldu!

MEHMET AKPINAR KİMDİR?

1973 yılında Duraklı mahallesinde doğdu.

Çocukluk ve gençlik yılları Sakarya Mahallesi ve Aslanbey Mahallesinde geçti. Yani bütün gençlik yıllarım Dulkadiroğlu bölgesinde geçti.

Kahramanmaraş imam hatip Lisesi’nde yatılı okudu. İmam Hatip olarak atandı. Bununla birlikte Sütçü imam Üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. İmam Hatip görevinde iken 28 Şubat’ta bir mağduriyet yaşadı. Ecevit hükümeti zamanın da, 28 Şubat ayazına uğradı.

2 yıl 10 Ay cezaevinde kaldı.

Ak Parti’nin iktidara gelmesi ile Devlet güvenlik mahkemeleri kapatılıp, anayasadaki fikir özgürlüğünün serbestliği ile 2003 yılında yeniden özgürlüğüme kavuştu. Suçsuz olduğumuz anlaşıldı ve tüm hakları iade edildi.

2003 yılında Vakit Gazetesi bölge koordinatör yardımcılığında bulundu, 2006 yılında Isı Sistemleri üzerine kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı. Aynı zaman da da 2009 yılında Mali Müşavir olarak belge aldı.

2014 yılında Ak Parti saflarında, Belediye meclis üyesi olarak görev aldı.

Ayrıca, 2015 yılında İmam Hatip Okulları Platformunun il Koordinatörlüğüne atandı.

Ensar Vakfı, İnsan Ve Medeniyet Hareketi, Fikir Atölyesi Düşünce Derneği ve Bertiz Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olup 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerine Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı oldu.

Halen Mali Müşavir olarak kendi kurduğu Isı sistemleri şirketinde görevine devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.