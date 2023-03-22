Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Mehmet Akpınar aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Milletvekilliği için Ak Parti’den aday adayı oldu.

Mehmet Akpınar aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar aday adayı oldu!

Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Milletvekilliği için Ak Parti’den aday adayı oldu.

22 Mart 2023 Çarşamba 12:07

MEHMET AKPINAR KİMDİR?

1973 yılında Duraklı mahallesinde doğdu.

Çocukluk ve gençlik yılları Sakarya Mahallesi ve Aslanbey Mahallesinde geçti. Yani bütün gençlik yıllarım Dulkadiroğlu bölgesinde geçti.

Kahramanmaraş imam hatip Lisesi’nde yatılı okudu. İmam Hatip olarak atandı. Bununla birlikte Sütçü imam Üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. İmam Hatip görevinde iken 28 Şubat’ta bir mağduriyet yaşadı. Ecevit hükümeti zamanın da, 28 Şubat ayazına uğradı.

2 yıl 10 Ay cezaevinde kaldı.

Ak Parti’nin iktidara gelmesi ile Devlet güvenlik mahkemeleri kapatılıp, anayasadaki fikir özgürlüğünün serbestliği ile 2003 yılında yeniden özgürlüğüme kavuştu. Suçsuz olduğumuz anlaşıldı ve tüm hakları iade edildi.

2003 yılında Vakit Gazetesi bölge koordinatör yardımcılığında bulundu, 2006 yılında Isı Sistemleri üzerine kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı. Aynı zaman da da 2009 yılında Mali Müşavir olarak belge aldı.

2014 yılında Ak Parti saflarında, Belediye meclis üyesi olarak görev aldı.

Ayrıca, 2015 yılında İmam Hatip Okulları Platformunun il Koordinatörlüğüne atandı.

Ensar Vakfı, İnsan Ve Medeniyet Hareketi, Fikir Atölyesi Düşünce Derneği ve Bertiz Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olup 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerine Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı oldu.

Halen Mali Müşavir olarak kendi kurduğu Isı sistemleri şirketinde görevine devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar Aday Adayı Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin Doğan aday adayı oldu!
Metin Doğan aday adayı oldu!
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!
Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!
Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı
Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı
Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı
Başkan Gürbüz’den Ramazan Ayı Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber