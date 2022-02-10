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Mehmet Akpınar’dan 12 Şubat mesajı

Isımar Doğalgaz Şirket Müdürü Mehmet Akpınar Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 . Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlıların kurtuluş bayramını kutladı.

Mehmet Akpınar’dan 12 Şubat mesajı

Mehmet Akpınar’dan 12 Şubat mesajı

Isımar Doğalgaz Şirket Müdürü Mehmet Akpınar Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 . Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlıların kurtuluş bayramını kutladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:51
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Anadolu insanının her şartta vatan müdafaasını ön planda tuttuğunu anımsatan Akpınar şunları söyledi;

“12 Şubat ülkenin yalnızlaştığı, düşmanlar tarafından işgal edildiği, ülkeyi yönetenlerin halkı yalnızlığa terk ettiği, siyasi iradenin zayıfladığı bir zaman diliminde gerçekleşen kurtuluş öyküsüdür.

Maraşlı; ‘bu vatanın asıl sahipleri biziz, bu topraklar ümmetin topraklarıdır deyip işgal edilemez, düşmana terk edilemez’ demiş, ‘Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz’ sözüyle bunu ifade etmiştir.

Kahramanmaraşlı bir hamaset destanı yazdı, Muallim Hayrullahlarla, Mıllış Nurilerle, Senem Ayşelerle, Abdal Halil Ağalarla, Rıdvan Hoca, Aslan beyler ve daha çoğunun ismini duymadığımız kahramanlarımızla bu şehir kurtarıldı.

Bununla da kalmayıp Anadolu’da İstiklalin meşalesini yaktılar. Bu bir ışık oldu, Kahramanmaraş bir istiklal karargâhı olarak tüm dünyaya direnişin sembolü oldu.

İşgalcilerin topuna tüfeğine karşı milletimizin kudretli imanı dünyaya büyük bir ders olmuştur. O günleri yad ederken bugünkü geldiğimiz noktada kardeşliği, birlik ve beraberliği hala koruyup sürdürmemiz gösteriyor ki bu şehir, bu ülke kolay kolay parçalanamaz.

Gururunu yaşadığımız bu mücadelenin zaferini kutlarken, ülkemizin ve şehrimizin aynı ruhu aynı heyecanı taşıdığını hissetmek bizler için büyük erdemdir.

Bu vesileyle kahraman ecdadımızı rahmetle yad eder, Isımar Doğalgaz olarak tüm halklımızın kurtuluş bayramını tebrik ederiz.”

 

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Mehmet Akpınar’dan 12 Şubat Mesajı
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