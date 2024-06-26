Mehmet Balduk Fen Lisesinin yapımına başlandı!

Kahramanmaraş’ın sosyo-ekonomik yönden gelişimi için ömrünü harcayan KMTSO’nun Onursal Başkanı Merhum Mehmet Balduk’un ismi ailesi tarafından yaptırılmaya başlanan Fen Lisesinde yaşatılacak. Ömrü boyunca eğitimi her zaman ayrı bir yerde tutarak her başarılı öğrencinin arkasında duran ve onları destekleyen Merhum Balduk’un ismini taşıyan Fen Lisesinin yapımı için çalışmalar başladı.

24 derslikli Mehmet Balduk Fen Lisesinin yapımı için Merhum Balduk’un çocukları Emre Balduk ve Nazlı Ceylan Kurtul Balduk kısa bir süre önce okul yapımı için protokol imzalamış ve Kahramanmaraş Valiliğinden yer talebinde bulunmuşlardı.

Kahramanmaraş Valiliğinin yer göstermesinin ardından çalışmalar başladı. 6 Şubat depreminde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan Kadriye Çalık Anadolu lisesinin yerine Mehmet Balduk Fen Lisesi yapılması için iş makineleri temeli açmaya başladı.

Teknolojinin son ürünlerinin kullanılacağıokulun Fen Lisesi olması nedeniyle başarı ortalamasının üzerindeki öğrenciler eğitim alacak. Öğrencilerin eğitiminin en rahat alması açısından ise Eğitim gönüllüsü Merhum Balduk’un eğitim gönüllüsü çocukları Emre Balduk ve Nazlı Ceylan Kurtul Balduk ellerinden gelen gayreti göstererek.