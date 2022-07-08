Mehmet Beşen’den Bayram mesajı

Bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularının tazelendiğini dile getiren Beşen, “Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerinde olduğumuz en anlamlı günlerdir.

Özellikle dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, milletçe birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.

Biz devlet ve millet olarak kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa ve İslam âlemine sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisiyle Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramını kutlayarak, aileleri ile birlikte kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum.” şeklinde konuştu.