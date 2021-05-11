Mehmet Çetinkaya’dan Bayram Mesajı

Çetinkaya Ramazan Bayramı mesajnda şunları ifade etti;

Bayramlar; Berekettir, umuttur, özlemdir.

Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, “Ben’i” “Biz” yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir.

Bu duygu ve düşünceler, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor,

Bu bayramın hepimize, bütün insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”