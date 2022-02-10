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Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Innova Kontrol Sistemleri Makine Sanayi Şirket Müdürü Mehmet Fındık, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Mehmet Fındık’tan 12 Şubat mesajı

Innova Kontrol Sistemleri Makine Sanayi Şirket Müdürü Mehmet Fındık, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:42
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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Fındık, Türk milletinin vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiğini belirtti. Günümüzde bu ruhun yaşatıldığına dikkat çeken Fındık şunları kaydetti;

Bundan 102 yıl önce Maraş halkı; kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canını ve kanını siper ederek şanlı bir zafere ulaştı. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergiledi.

Bu, öyle bir kahramanlık ki Milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancına bu kahramanlık ilham vermiştir. Bugün bizlere düşen de aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, ülkemizi ve şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmek; bu cennet vatanın kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için çaba göstermektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun da yer alan sayısız kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Rabbim bizi böyle bir kahraman ecdadın torunları yaptığı için ne kadar şükretsek az. Firma olarak Kahramanmaraş halkının Kurtuluş bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.”

 

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Mehmet Fındık’tan 12 Şubat Mesajı
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