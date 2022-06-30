Mehmet Gürbüz; “Asfalt konusunda dokunmadık yer bırakmayacağız”

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, altyapısı bitmeyen güzergahlarla ilgili de restorasyon ve yama çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekerek, “Şehrimizde asfalt konusunda dokunmadık yer bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediyesi, KASKİ’nin tamamına yakınında yaptığı altyapı çalışması sonrasında deforme olan Güneşli Mahallesi’ndeki yollarla ilgili hummalı bir asfalt çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde her gün binlerce aracın kullandığı 7 kilometre uzunluğundaki 12 cadde ve sokak baştan sona sıcak asfalta kavuştu.

Mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, asfalt programında öncelik sıralamasında altyapısı biten yerlerin olduğunun altını çizdi.

Başkan Gürbüz, altyapı ihtiyacı doğrultusunda yapılan her kazma işleminin, hem asfaltın ömrünü kısalttığını hem de kaynak israfına yol açtığını vurguladı.

Şehirleşmenin ana unsuru olan yollar ilgili son noktayı koyacağız

KASKİ’nin önümüzdeki günlerde başlayacağı içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarının hemen akabinde hayata geçirecekleri asfalt programıyla şehirleşmenin ana unsuru olan yollarla ilgili son noktayı koymayı hedeflediklerini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu; “Altyapı çalışmaları biten mahallelerimizdeki dönüşüme devam ediyoruz. Ekiplerimiz şuan şehrin kalbi olarak nitelendireceğimiz Güneşli Mahallemizde arı gibi çalışıyor. Asfalt çalışmalarıyla ilgili altyapının bitmiş olmasını temel alıyoruz. Bunu daha önce de halkımıza deklare ettik. Altyapının bitmediği yerlere de lokal tedbirlerle müdahale ediyoruz. Şehrin tamamının beklentilerine cevap verecek asfalt programımız ise KASKİ’nin içme suyu yenilemesinden sonra olacak. Öngörülen takvimi esas alırsak; 2023’te bozuk yolla ilgili şikayetlerin ortadan kalktığına ve şehrin estetiğine yakışmayan görüntülerin silindiğine hep beraber şahitlik edeceğiz.

Bunları söylerken vatandaşımıza da zahmetin en azını yansıtmak da boynumuzun borcu. Bunu sağlamak için de sorumluluk sahamızda el değmedik cadde ve sokak kalmayıncaya kadar lokal tedbirler almaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi, Hulusi Efendi, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Gürbüz Turak, Söğütlü, Çilingir, Hacı Esat Efendi, Eldelek, Tepebaşı, Devlet Bahçeli, Kışla, Gariplik, Veysel Karani ve Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Akbaş, Dulkadiroğlu, Göktürk, Kümbet, Güvenlik, Pınarbaşı, Terminal ve Ahmet Karacabey Caddesi’nin yanı sıra genişliği 20 metrenin üzerinde olan yollarla ilgili sorumluluğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’le de istişare içindeyiz. Anakent belediyemiz de bu noktada gerekli katkıyı sunacak ve gücünü sahaya yansıtacak. Halkımız müsterih olsun.”

Mahallede büyük bir değişim yaşanıyor

Güneşli Mahalle Muhtarı Haydar Kamacı da, mahallede büyük bir değişim yaşandığına işaret ederek, “Yollarımızda bayağı bir hasar oluşmuştu. Elbistan Belediyemiz, bu soruna kökten çözüm için kolları sıvadı. Mahallemizde büyük bir değişim yaşanıyor. Asfaltın girmediği sokak ve cadde kalmayacak inşallah. Vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri de böylece ortadan kalkmış oluyor. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve ekibine, şahsım ve mahalle halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.