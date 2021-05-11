Mehmet Nalbantbaşı’dan Bayram Mesajı

Nalbantbaşı mesajında; “Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına katkı veren müstesna günlerdir.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Salgın nedeniyle tüm Türkiye olduğu gibi ilimizde de geçen yıllardan farklı bir Ramazan Ayı yaşandı. Geleneksel Ramazan Mahalle iftarlarımızı düzenleyemesek de, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak da, yan yana olamasak da, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı’nın maneviyatını doyasıya yaşadık.

Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.

Ben bu vesileyle; salgınla mücadelede görevli fedakâr sağlık çalışanlarımızın, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.