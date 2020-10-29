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Mehmet Önal’dan kandil mesajı

Şelale Park İşletme Müdürü Mehmet Önal, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam âleminin mübarek gecesini tebrik etti.

Mehmet Önal’dan kandil mesajı

Mehmet Önal’dan kandil mesajı

Şelale Park İşletme Müdürü Mehmet Önal, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam âleminin mübarek gecesini tebrik etti.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:55
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Önal, mesajında şunları söyledi:

"İslam dünyasında, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.

Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), biz Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır.

Bu önemli gecede ellerimizi semaya açalım, barış için, insanlığın güzel yarınları için dua edelim, günahlardan olabildiğince kaçalım.

Tutum ve davranışlarımızı O’nun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığa barış, huzur ve sıhhati hakim kılsın.

Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Önal’dan Kandil Mesajı
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