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Mehmet Özer, ‘Diş hekimlerinin alın terinin karşılığı teslim edilmeli’

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Diş Hekimlerinin sorunlar çözülmeli, alın terinin karşılığı teslim edilmeli” dedi.

Mehmet Özer, ‘Diş hekimlerinin alın terinin karşılığı teslim edilmeli’

Mehmet Özer, ‘Diş hekimlerinin alın terinin karşılığı teslim edilmeli’

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Diş Hekimlerinin sorunlar çözülmeli, alın terinin karşılığı teslim edilmeli” dedi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:49
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Mehmet Özer, şunları kaydetti;

“Ülkemizde 22 Kasım “ Diş Hekimleri Günü’’ ve 22-27 Kasım ise “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' olarak kutlanmaktadır. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı dileğiyle tüm Diş Hekimlerimizin “Diş Hekimleri Gününü', tüm Ağız ve Diş sağlığı çalışanlarımızın da Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutlarız.

Salgın yüzünden bugün ağız ve diş sağlığı hizmetleri zorlaşmış, bu hizmeti yürüten arkadaşlarımızın önemli bir kısmı Fiylasyonda görevlendirilmişlerdir. Devletin verdiği görevle milleti hizmeti fedakârca sürdürmektedirler.

Salgın süresince tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi diş hekimlerimiz, ağız ve diş sağlığı çalışanlarımız da adı tavandan olan ek ödeme başta olmak üzere yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle tükenmişlerdir.

Temel haklarda ve taleplerde iyileştirmelerin yapılmadığı, Döner sermayelerin adeta sıfırlandığı, filyasyona giden çalışanların mesai saati, dinlenme v.b kavramlarının yok sayıldığı bir düzen vardır. Bu düzen mutlaka ama mutlaka değişmelidir. Sağlık çalışanlarının sabrı ve dermanı kalmamıştır.

Bu nedenle; Ücret kayıpları telafi edilmeli, maaşlara zam şeklinde tek ödeme yapılmalıdır.

Döner sermaye sistemi çalışan merkezli ve adaletli bir hale getirilmelidir.

3600 ek gösterge bir an önce hayata geçmelidir.

Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilerek hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerinin şehit yakınlarının faydalandığı düzenlemelerin kapsamına dâhil edilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube modeller terk edilmeli, tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ehliyet ve liyakat hâkim kılınmalı; sadece devlete ve millete sadakat esas alınmalıdır.

Her hastaneye bir kreş mutlaka yapılmalıdır.

Sağlıkta şiddetini önüne geçilmesi için ağır yaptırımlar gelmelidir.

Sağlık Bakanlığı artık bakışlarını çalışandan yana döndürmeli ve bu talepleri süratle hayata geçirmelidir. Alın terinin karşılığı verilmeli, özverili hizmet edenlerin yüzü güldürülmelidir.

Türk Sağlık-Sen olarak diş hekimlerimizin, Diş Klinik Yardımcısı, Diş teknisyenleri ve teknikerleri başta olmak üzere ADSM’lerde, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde ve hastanelerimizin diş kliniklerinde görevli tüm çalışanların sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor ve onların haklı taleplerinin her platformda destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.”

Son Güncelleme: 23.11.2020 19:29
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