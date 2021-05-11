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Mehmet Sabancı’dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraşlı Siyasetçi ve İş adamı Mehmet Sabancı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mehmet Sabancı’dan Bayram Mesajı

Mehmet Sabancı’dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraşlı Siyasetçi ve İş adamı Mehmet Sabancı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 14:45
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Bayramın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Sabancı, dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayramların ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Ramazan bayramını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Sabancı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Soka çıkma kısıtlamasında telefonla da olsa aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirip, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım.

Bu duygularla bayramımızın Allah katında makbul olmasını diliyor, huzur ve saadet dolu bir bayram geçirmenizi Rabb'imden temenni ediyorum."

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Mehmet Sabancı’dan Bayram Mesajı
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