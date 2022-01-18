Mehmet Uyduran Güven Tazeledi

Mevcut Başkan Mehmet Uyduran ile kasap esnafından Hakan Deligönül’ün yarıştığı seçimde Mehmet Uyduran yeniden Başkan seçildi. Kasaplar Odasına kayıtlı 306 üyeden 284’ünün oy kullanıldığı seçimde Mehmet Uyduran 178, Hakan Deligönül ise 103 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Dostane bir ortamda geçen seçimin ardından Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, üyelere teşekkür etti. Kazananın dostluk olduğunu kaydeden Uyduran, önemli olan kardeşlik, barış ve huzur içinde bir seçim geçirmekti, öyle de oldu. Ben tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkan Adayı Hakan Deligönül ise seçimde destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, “Bu bir hizmet yarışı. Odaya kayıtlı üyelerimizin çoğu Mehmet Uyduran Başkan ile devam etmek istedi. Biz de Başkanımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Savaş Ayvacı, Yemliha Güneş, Mesut Eryılmaz, Cevdet Gül, Ali Görsoy, Servet Hançer.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Halil Öztürk, Ruhi Çabuk, Süleyman Arık, Vural Pektaş, Fatih Yabacı, Ali Kaba, Durmuş Ali Maraşlı

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

Muhammet Saylak, Ali Yeşilbayrak, Süleyman Alma

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

Neslihan Kanbur, Ahmet Albayrak, Mesut Gök