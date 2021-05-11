banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...

Mehmet Yetiş’ten Bayram Mesajı

Egemen Halı Firma Kurucusu Mehmet Yetiş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mehmet Yetiş’ten Bayram Mesajı

Mehmet Yetiş’ten Bayram Mesajı

Egemen Halı Firma Kurucusu Mehmet Yetiş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 13:08
banner459

Yetiş mesajında şunları kaydetti;

“Takvanın, samimiyetin, teslimiyetin, sadakatin, erdemin, adamanın, merhametin, adaletin, toplumsal dayanışmanın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bilinmelidir ki, bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. İlk önce kendimizden başlayarak saygıyı, sevgiyi, adaleti, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok merhametli davranmanın, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, bayramı bayram gibi yapabilmek ve yaşatabilmek amacıyla paylaşmanın, en yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmanın ve en önemlisi de insan olma kimliğimizin ön plana çıktığı kutlu zaman dilimleridir.

Bu vesileyle, başta milletimizin, tüm insanlığın ve İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel bayramlara yeniden kavuşmamız temennisiyle, hep birlikte idrak ettiğimiz bu bayramın tüm insanlığa barış, mutluluk, güven, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah (cc)’tan niyaz ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yetiş’ten Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber