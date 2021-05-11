Mehmet Yetiş’ten Bayram Mesajı

Yetiş mesajında şunları kaydetti;

“Takvanın, samimiyetin, teslimiyetin, sadakatin, erdemin, adamanın, merhametin, adaletin, toplumsal dayanışmanın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bilinmelidir ki, bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. İlk önce kendimizden başlayarak saygıyı, sevgiyi, adaleti, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok merhametli davranmanın, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, bayramı bayram gibi yapabilmek ve yaşatabilmek amacıyla paylaşmanın, en yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmanın ve en önemlisi de insan olma kimliğimizin ön plana çıktığı kutlu zaman dilimleridir.

Bu vesileyle, başta milletimizin, tüm insanlığın ve İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel bayramlara yeniden kavuşmamız temennisiyle, hep birlikte idrak ettiğimiz bu bayramın tüm insanlığa barış, mutluluk, güven, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah (cc)’tan niyaz ediyorum.”