Memleket Partisi K.Maraş teşkilatı belli oldu

Memleket Partisi’nden yapılan açıklamda: “Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğimize gönderilen İl Yönetim Kurulu Listesi, Merkez Yönetim Kurulunun toplantısında görüşülmüş olup, uygun bulunmuş ve Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilmi Emre Kazancı Başkanlığında isimleri belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.” Denildi.
Buna göre Memleket Partisi il yönetim kurlu üyeleri şöyle;
1- Hilmi Emre Kazancı – Başkan
2- Cuma Akpınar
3- Mehmet Arı
4- Fatih Bitmiş
5- Erdi Harmankaya
6- Mustafa Büyükkahraman
7- Süreyya Ertuğrul
8- Abdulkadir Fişekçi
9- Ali Aslan
10- Batuhan Kılınç
11- Mehmet Gümbür
12- Yavuz Kemal Yüzbaşıoğlu
13- Güçlü Kamer
14- Adnan Dönmez
15- Miktat Yıldız
16- Efehan Gümüş
17- Sefa Altunoğlu
18- Gül Deniz Gözükara
19- Alev Göçer
20- Nurgül Çitil
21- Raşit Gümüşer
22- Ferhat Tatar
23- Muhammed Kaplan
24- Baykal Kardeş
25- Bertan Paksoy