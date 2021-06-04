Memleket Partisi K.Maraş teşkilatı belli oldu

Memleket Partisi’nden yapılan açıklamda: “Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğimize gönderilen İl Yönetim Kurulu Listesi, Merkez Yönetim Kurulunun toplantısında görüşülmüş olup, uygun bulunmuş ve Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hilmi Emre Kazancı Başkanlığında isimleri belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.” Denildi.

Buna göre Memleket Partisi il yönetim kurlu üyeleri şöyle;

1- Hilmi Emre Kazancı – Başkan

2- Cuma Akpınar

3- Mehmet Arı

4- Fatih Bitmiş

5- Erdi Harmankaya

6- Mustafa Büyükkahraman

7- Süreyya Ertuğrul

8- Abdulkadir Fişekçi

9- Ali Aslan

10- Batuhan Kılınç

11- Mehmet Gümbür

12- Yavuz Kemal Yüzbaşıoğlu

13- Güçlü Kamer

14- Adnan Dönmez

15- Miktat Yıldız

16- Efehan Gümüş

17- Sefa Altunoğlu

18- Gül Deniz Gözükara

19- Alev Göçer

20- Nurgül Çitil

21- Raşit Gümüşer

22- Ferhat Tatar

23- Muhammed Kaplan

24- Baykal Kardeş

25- Bertan Paksoy