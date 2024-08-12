Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı tüm hızıyla devam ederken vatandaşların fuar alanına daha kolay ulaşımını sağlamak ve otopark sorununu çözüme kavuşturmak için Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulundan Merkez Spor Kompleksi önünde yeni otopark alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Merkez Spor Kompleksi’nden KAFUM Fuar Alanına ulaşım için ise fuar boyunca ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Saat 17.00’da başlayacak ring seferleri, 00.00’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; ziyaretçilerin fuar deneyimini daha eğlenceli hale getirmek için gerekli ulaşım düzenlemelerinin yapıldığı ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.