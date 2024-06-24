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Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, park ve bahçelerin ihtiyaç duyduğu bankları TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptıkları protokol çerçevesinde öğrencilerin ürettiğini söyledi.

Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti

Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, park ve bahçelerin ihtiyaç duyduğu bankları TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptıkları protokol çerçevesinde öğrencilerin ürettiğini söyledi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 16:26

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyduğu tekli bank, piknik masası ve çatılı bank gibi kent mobilyalarının üretimi için TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği programı yaptı.
Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, proje kapsamında toplamda 150 adet kent mobilyasının piyasa fiyatının yarı maliyetine elde edildiğini söyledi.
Yapılan bu çalışma ile Dulkadiroğlu Belediyesi’nin önemli bir kazanç elde ettiğini dile getiren Başkan Akpınar, aynı zamanda öğrencilerin de harçlıklarını çıkardığı, okulun bu kardan istifade ettiğini dile getirdi.
Başkan Akpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda imalat eksenli kalemleri elimizden geldiğince meslek liselerimiz aracılığıyla çözerek mesleki eğitimin bir parçası olmak istiyoruz. Bu projeyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Hem belediyemiz hem de öğrencilerimiz için önemli kazanımlar sağlayacak bir iş birliği içindeyiz."


DULKADİROĞLU’NA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Projenin Dulkadiroğlu’na her açıdan fayda sağlayacağını anlatan Başkan Akpınar, bu faydaları şu şekilde sıraladı:
“Ekonomik Tasarruf: Kent mobilyalarının piyasa fiyatının yarı maliyetine temin edilmesi, belediyemizin bütçesini önemli ölçüde rahatlatacak.
Mesleki Eğitim ve İstihdam: Meslek lisemizde okuyan öğrencilerimiz, bu projede aktif rol alarak hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de cep harçlığı kazanacaklar.
Yerel Ekonomiye Katkı: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin ihale yoluyla temin edilmesi, yerel tedarikçilerin ve esnafın iş hacmini artıracak.
Sosyal Alanların İyileştirilmesi: Üretilen kent mobilyaları, ilçemizin parkları ve sosyal alanlarında kullanılacak, böylece halkımızın yaşam kalitesi artacak.
Toplumsal Katılım ve Bilinç: Bu tür projeler, toplumda iş birliği ve dayanışma ruhunu pekiştirecek, mesleki eğitimin önemini vurgulayacak.”

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Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti
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