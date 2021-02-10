Mesut Bayraktar’dan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

"Bugün, Kahramanmaraş'ın gurur günüdür. Bugün; millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, aynı duyguları taşımanın ve yaşamanın, “Önce Vatan” demenin, kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz.

Yüreğini toprağına dayayarak, varlığında bayraklaşan bu şehir; erlerinden, yaşlı, kadın, çocuklara kadar tek yumruk olan evlatları; bir sabah, Maraş kalesinin burçlarından göremedikleri Şanlı Bayrağımızın mevcudiyeti için, kılıcını kınından sıyırarak, düşman bayrağının bastığı toprakları, yüreğine basmak için tokat, tokat düşman üstüne yürüdüğü günü yaşıyoruz bugün.

Bu duygularla, 101 yıl evvel sergilenen kurtuluş mücadelesinin kahramanları ve aziz şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor, Kahramanmaraşlıların 12 Şubat kurtuluş bayramını kutluyorum.”