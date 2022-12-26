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Meteoroloji’den Kahramanmaraş ve 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava raporu tahminini yayımladı. 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji, öğlen saatlerinden itibaren çok sayıda ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den Kahramanmaraş ve 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji’den Kahramanmaraş ve 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava raporu tahminini yayımladı. 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji, öğlen saatlerinden itibaren çok sayıda ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

26 Aralık 2022 Pazartesi 11:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların genellikle kuvvetli (21-50 kg/m2), Şanlıurfa'nın batısı, Gaziantep'in doğusu ve Kilis çevrelerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Kahramanmaraş Ve 18 Il Için Sarı Ve Turuncu Kodlu Uyarı!
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